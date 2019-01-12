Шевчук визначився із заміною Ротаня на посаді асистента головного тренера Олімпіка

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук недовго залишався без помічника після відходу Руслана Ротаня на посаду наставника молодіжної збірної України.

"Руслан дійсно пішов в молодіжну збірну, ми йому бажаємо тільки успіхів на новому місці роботи. На даний момент ми залишаємося в тому ж тренерському складі, який у нас був. Будемо більше працювати, на кожного збільшиться навантаження, але нічого.

Ротань – головний тренер збірної України U-21

Поки що моїм асистентом буде Антон Дяченко", – цитує Шевчука офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Дяченко раніше працював в Шахтарі та Колосі тренером з фізпідготовки.

Після 18-ти турів УПЛ Олімпік посідає 9-ту сходинку в турнірній таблиці.

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