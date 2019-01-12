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Шевчук визначився із заміною Ротаня на посаді асистента головного тренера Олімпіка

12:07 706 Читать на русском
Шевчук визначився із заміною Ротаня на посаді асистента головного тренера Олімпіка
В'ячеслав Шевчук / Фото ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук недовго залишався без помічника після відходу Руслана Ротаня на посаду наставника молодіжної збірної України.

"Руслан дійсно пішов в молодіжну збірну, ми йому бажаємо тільки успіхів на новому місці роботи. На даний момент ми залишаємося в тому ж тренерському складі, який у нас був. Будемо більше працювати, на кожного збільшиться навантаження, але нічого.

Ротань – головний тренер збірної України U-21

Поки що моїм асистентом буде Антон Дяченко", – цитує Шевчука офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Дяченко раніше працював в Шахтарі та Колосі тренером з фізпідготовки.

Після 18-ти турів УПЛ Олімпік посідає 9-ту сходинку в турнірній таблиці.

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