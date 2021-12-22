"Я говорив з Ігорем Михайловичем Суркісом, він мені сказав: "Якщо вам потрібні наші гравці, то звертайтеся, будемо домовлятись". Якщо Юрію Вірту потрібні будуть гравці з Динамо, то він надасть мені список. Якщо ми візьмемо гравців в оренду на два роки, то, може, потім отримаємо відсоток з наступного перепродажу. Але ми повинні дивитися, чи підходить він тренеру та клубу.

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Я з Віртом говорив із приводу Валерія Бондаренка. Ворскла йому 40% відсотків зарплати платила, а Шахтар – 60%. Якщо він нам потрібен, то ми можемо щось заробити від подальшого перепродажу. Шахтар заплатив за нього Олександрії 500 тисяч євро. Я сказав, що він нам цікавий, тільки з фінансів треба зрозуміти, чи зможемо взяти його та платити якісь гроші", – розповів Шевчук на YouTube-каналі Вереса.

Додамо, що президент клубу повідомляв, що на збори з командою вирушить вихованець Ліверпуля. Верес посідає дев'яте місце, маючи в активі 23 очки.

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