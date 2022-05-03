Легендарний форвард Андрій Шевченко заявив про повернення на футбольне поле заради батьківщини, яка нині страждає через війну, розв'язану Росією, повідомляє Soccer Aid.

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Українець закликав відвідати матч між збірною світу, за яку він і виступить, та національною командою Англії. "Я повертаюся. Ця гра ще ніколи не була настільки значущою, як зараз", – сказав Шевченко у ролику.

За інформацією inews.co.uk, у команді українця також зіграють Усейн Болт, Патріс Евра, Арсен Венгер, Роббі Кін та інші. За збірну Англії вийдуть Гарі Невіл, Джеймі Каррагер, Джо Коул, Харрі Реднапп, Девід Сімен та інші.

Поєдинок відбудеться у неділю, 12 червня. Матч проводитиметься під егідою ЮНІСЕФ на підтримку України.

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