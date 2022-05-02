Лідер поточного розіграшу Серії А нагадав своїм уболівальникам про важливу дату в історії клубу.

Рівно 18 років тому, 2 травня 2004-го, Мілан обіграв столичну Рому та здобув свій 17-й титул чемпіона Італії.

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Вже на другій хвилині того поєдинку Андрій Шевченко відкрив рахунок. Цей гол виявився єдиним у матчі, достроково гарантувавши "россонері" золоті медалі.

Варто зауважити, що те Скудетто з Міланом залишається єдиним для Карло Анчелотті. Кілька днів тому італійський фахівець на чолі Реал виграв Ла Лігу, ставши єдиним тренером у історії, який перемагав у кожній з топ-п'яти ліг Європи.

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