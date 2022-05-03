Легендарный форвард Андрей Шевченко заявил о возвращении на футбольное поле ради родной страны, которая страдает из-за развязанной Россией войны, сообщает Soccer Aid.

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Украинец призвал посетить матч между сборной мира, за которую он выступит, и национальной командой Англии. "Я возвращаюсь. Эта игра еще никогда не была столь значима, как сейчас", – сказал Шевченко в ролике.

По информации inews.co.uk, в команде украинца также сыграют Усэйн Болт, Патрис Эвра, Арсен Венгер, Робби Кин и другие. За сборную Англии выйдут Гари Невилл, Джейми Каррагер, Джо Коул, Харри Реднапп, Дэвид Симен и другие.

Поединок состоится в воскресенье, 12 июня. Матч будет проводиться под эгидой ЮНИСЕФ в поддержку Украины.

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