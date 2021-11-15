Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко переконаний, що команда готова до матчу відбору ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.

"Команда готова і фізично, і психологічно. Не дивився матч із Болгарією, але подивився відгуки. Бажаю тренерському штабу та команді удачі.

Збірна України прилетіла у Сараєво на вирішальний матч відбору до ЧС-2022

Я завжди вас підтримуватиму, я завжди з вами. Збірна України завжди буде командою мого життя", – сказав Шевченко у ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, 16 листопада наша національна команда проведе завершальний матч групового етапу відбору на ЧС-2022. Суперником збірної України буде Боснія та Герцеговина, яка вже втратила шанси потрапити на Мундіаль.

ЧС-2022: доля України в чужих руках, трилер у групі Нідерландів – всі розклади перед останнім туром відбору