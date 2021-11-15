Делегація національної команди здійснила переліт до Боснії та Герцеговини, де 16 листопада зіграє проти місцевої збірної.

Напередодні збірна України прибула до столиці балканської держави, але сьогодні передматчеве тренування та медіазаходи "синьо-жовті" проведуть у місті Зениця. Прес-конференція Олександра Петракова та одного з гравців збірної розпочнеться о 18:30, а тренування – о 19.00 за київським часом.

Павелко підтвердив, що українські фанати зможуть підтримати збірну України у матчі відбору до ЧС-2022 проти Боснії

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі – Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Зубков (Ференцварош), Віктор Коваленко (Спеція).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар), Денис Гармаш (Динамо).

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