Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко убежден, что команда готова к матчу отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Команда готова и физически, и психологически. Не смотрел матч с Болгарией, но посмотрел отзывы. Желаю тренерскому штабу и команде удачи.

Сборная Украины прилетела в Сараево на решающий матч отбора в ЧМ-2022

Я всегда буду поддерживать вас, я всегда с вами. Сборная Украины всегда будет командой моей жизни", – сказал Шевченко в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, 16 ноября наша национальная команда проведет завершающий матч группового этапа отбора на ЧМ-2022. Соперником сборной Украины будет Босния и Герцеговина, уже потерявшая шансы попасть на Мундиаль.

ЧС-2022: доля України в чужих руках, трилер у групі Нідерландів – всі розклади перед останнім туром відбору