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Шевченко та Ярмоленко прибули в розташування збірної України – яким був перший день "синьо-жовтих" у Харкові

10:50 572 Читать на русском
Шевченко та Ярмоленко прибули в розташування збірної України – яким був перший день "синьо-жовтих" у Харкові
Андрій Ярмоленко та Андрій Шевченко / Фото УАФ

Щодня до табору національної команди прибувають нові гравці – цього разу настала черга півзахисника Андрія Ярмоленка.

Збірна провела перший день підготовки до матчів відбору на Євро-2020, інформує сайт УАФ.

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У тренуванні взяли участь представники європейських чемпіонатів, яких клуби відпустили раніше. Заняттями керували помічники головного тренера. Найцікавіше відбулося увечері, коли приїхали головні зірки команди – наставник Андрій Шевченко та хавбек Андрій Ярмоленко. Партнери і тренери тепло прийняли обох новоприбулих.

Збірна України розпочала підготовку до матчів відбору Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу

Нагадаємо, Ярмоленко пропустив майже увесь сезон у своєму клубі, Вест Хемі, через важку травму, але до матчів євровідбору півзахисник повинен відновитися.

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Відеоновини Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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