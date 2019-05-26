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ДИНАМО - ЛЬВІВ ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ ТРАНСФЕРИ

Бойко не зіграє за збірну України проти Сербії та Люксембургу

20:24 210 Читать на русском
Бойко не зіграє за збірну України проти Сербії та Люксембургу
Денис Бойко / соцмережі

Голкіпер Динамо Денис Бойко вибув на 3 тижні через травму. Це не дозволить йому взяти участь у поєдинках відбору до Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу.

Основний воротар Динамо Денис Бойко отримав більш серйозну травму в матчі з Шахтарем, ніж передбачалося спочатку.

Динамо – Львів – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Про це повідомив головний тренер Динамо Олександр Хацкевич на прес-конференції після матчу з ФК Львів.

"Травма Бойка виявилася більш серйозною, ніж ми передбачали. Він взагалі вибув на три тижні. Йому доведеться "закачувати" плече. Та сподіваюся, що обійдеться без операції", – зазначив Хацкевич.

Матчі збірної України проти Сербії та Люксембургу відбудуться на Арені Львів 7 та 10 червня відповідно.

Динамо обіграло Львів, поступаючись по ходу поєдинку

Джерело: Футбол 24
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