Андрій Шевченко активно бере участь у різних заходах з перших днів роботи на чолі УАФ.

Шевченко та Усик / Фото зі соцмереж

Новий очільник українського футболу зустрівся з Олександром Усиком.

Лужний офіційно приєднався до команди Шевченка: УАФ оголосила нових голів комітетів

"Запланували щось хороше", – інтригує піарниця та координаторка платформи United24 Ярослава Гресь, яка і опублікувала світлину зірок.

Нагадаємо, Шевченко 25 січня виграв вибори президента УАФ без конкуренції. Усик 17 лютого мав боксувати з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона, проте поєдинок перенесли через розсічення британця. Боксер має чинний контракт з Поліссям і обіцяв спробувати свої сили у професіональному футболі.

Усик виконав пенальті на тренуванні Полісся – відео спроби чемпіона