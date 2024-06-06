Найдорожчим гравцем української Прем'єр-ліги залишається головна зірка Шахтаря Георгій Судаков. 21-річний півзахисник додав до своєї вартості 10 мільйонів і тепер коштує 35 млн євро. Другий найдорожчий гравець української першості – Микола Матвієнко – втратив 2 мільйони і вартує 18 млн євро. Третю сходинку ділять ще два представники Шахтаря – Марлон Гомес і Кевін, які подорожчали на 2 млн і тепер оцінюються у 12 мільйонів.

СК Дніпро-1 знову отримав трансферний бан – команді не виплатили зарплатню ще за лютий

До топ-10 потрапило лише 3 гравці Динамо – Владислав Ванат, який тепер коштує 10 мільйонів (+3 млн євро), ️Микола Шапаренко – 9 мільйонів (+3 млн євро) і Георгій Бущан, чия ціна завмерла на позначці 7 мільйонів. Загалом, Шахтар збільшив свою загальну вартість на 19,8 млн – до 154,8 млн євро, а Динамо на 11,8 млн – до 69,4 млн євро.

Серед гравців інших команд (не Динамо і Шахтаря) найбільшого прогресу досягли:

–️ Ілля Квасниця (Рух) – 2,5 млн (+0,7 млн євро)

–️ ️Олексій Гуцуляк (СК Дніпро-1) – 2,5 млн (+0,7 млн євро)

–️ ️Іван Дібанго (Кривбас) – 1,8 млн (+0,8 млн євро)

–️ ️Таллес Коста (Полісся) – 1,8 млн (-0,2 млн євро)

–️ ️Валентин Рубчинський (СК Дніпро-1) – 1,8 млн (+0,6 млн євро)

–️ ️Едуардо Герреро (Зоря) – 1,2 млн (+0,4 млн євро)

️–️ Богдан Лєднєв (СК Дніпро-1) – 1,2 млн (+0,4 млн євро)

️–️ Денис Кузик (Кривбас) – 1 млн (+0,3 млн євро)

️–️ Богдан Слюбик (Рух) – 1 млн (+0,3 млн євро)

️–️ Тимур Стецьков (Кривбас) – 1 млн (+0,2 млн євро)

Переглянути вартість всіх гравців УПЛ можна за посиланням.

Динамо саме собі стрельнуло в ногу: хто програв чемпіонство Шахтарю, якому нічим не поступалися, але надія є