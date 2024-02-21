Андрей Шевченко активно участвует в различных мероприятиях с первых дней работы во главе УАФ.

Шевченко и Усик / Фото из соцсетей

Новый глава украинского футбола встретился с Александром Усиком.

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"Запланировали что-то хорошее", – интригует пиарщица и координатор платформы United24 Ярослава Гресь, которая и опубликовала фотографию звезд.

Напомним, Шевченко 25 января выиграл выборы президента УАФ без конкуренции. Усик 17 февраля должен был боксировать с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона, однако поединок перенесли из-за рассечения британца. Боксер имеет действующий контракт с Полесьем и обещал попробовать свои силы в профессиональном футболе.

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