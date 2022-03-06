"Захоплююсь нашою армією. Ми героїчно захищаємо нашу країну. Кожен має свій фронт. Ми як спортсмени, відомі люди маємо говорити світові про ситуацію, що зараз відбувається в Україні. Ми повинні стукати в кожні двері, щоб світ почув нас і допомагав.

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Мені справді хочеться передати атмосферу, яка панує у світі, аби український народ, який перебуває у країні, знав, що у нас величезна підтримка. Практично немає такої країни, яка не відгукнулася б на поклик українського народу. Польща, Румунія, Німеччина, Італія, Великобританія, усі країни Європи відчинили двері для України. Сьогодні прийняли понад 1,5 млн наших людей.

Люди організовані, працюють фонди. Повна підтримка. Увесь світ згуртувався довкола цієї війни. Хочу, щоб кожен українець, кожен захисник країни знав – вас підтримують. Увесь світ пишається вами", – сказав Шевченко у програмі Сніданок з 1+1.

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