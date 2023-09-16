Напередодні у Любляні пройшов товариський матч, організований президентом УЄФА Александером Чеферіном з метою збору коштів для Словенії.

Як Шевченко виграв Лігу чемпіонів, забивши Буффону вирішальний пенальті – 17 років знаменитому фіналу Мілана та Ювентуса

У поєдинку традиційно взяли участь зірки світового футболу – Андрій Шевченко, Луїш Фігу, Паоло Мальдіні, Златан Ібрагімович, Джанлуїджі Буффон, Хав'єр Дзанетті та інші. Наш співвітчизник зумів проявити свої навики нападника і в середині першого тайму ефектно реалізував пенальті – Джіджі не зумів взяти удар колишнього суперника по Серії А, виконаного панєнкою. Після голу легенди по-дружньому обійнялись.

Нагадаємо, у далекому 2003 році саме удар Шевченка у ворота Буффона в серії післяматчевих пенальті став вирішальним і приніс Мілану Кубок Ліги чемпіонів.