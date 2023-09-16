Накануне в Любляне прошел товарищеский матч, организованный президентом УЕФА Александерофом Чеферином с целью сбора средств для Словении.

Как Шевченко выиграл Лигу чемпионов, забив Буффону решающий пенальти – 17 лет знаменитому финалу Милана и Ювентуса

В поединке традиционно приняли участие звезды мирового футбола – Андрей Шевченко, Луиш Фигу, Паоло Мальдини, Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Буффон, Хавьер Дзанетти и другие. Наш соотечественник сумел проявить свои навыки нападающего и в середине первого тайма эффектно реализовал пенальти – Джиджи не сумел взять удар бывшего соперника по Серии А, выполненного паненкой. После гола легенды по-дружески обнялись.

Напомним, в далеком 2003 году именно удар Шевченко в ворота Буффона в серии послематчевых пенальти стал решающим и принес Милану Кубок Лиги чемпионов.