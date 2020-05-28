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Як Шевченко виграв Лігу чемпіонів, забивши Буффону вирішальний пенальті – 17 років знаменитому фіналу Мілана та Ювентуса

11:03 956 Читать на русском
Як Шевченко виграв Лігу чемпіонів, забивши Буффону вирішальний пенальті – 17 років знаменитому фіналу Мілана та Ювентуса
Мілан – переможець Ліги чемпіонів 2002/03 / Getty Images

28 травня 2003 року Андрій Шевченко у складі Мілана виграв Лігу чемпіонів, забивши вирішальний пенальті у ворота Ювентуса.

Той фінал став другим в історії ЛЧ, у якому зустрічалися команди з однієї країни – після дуелі Реала та Валенсії у 2000-му. Основний час поєдинку завершився нульовою нічиєю. Андрій Шевченко відзначився голом, але взяття воріт було скасоване.

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В підсумку, переможець Ліги чемпіонів визначався у серії післяматчевих пенальті. Буффон взяв 2 пенальті, а Діда – 3. Вирішальний удар виконав Андрій Шевченко, який і приніс "россонері" 6-й Кубок ЛЧ в історії клубу. Форвард став першим футболістом в історії незалежної України, який переміг у Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів 2002/03. Фінал

Ювентус – Мілан – 0:0 (по пен. 2:3)

Ювентус: Буффон, Тюрам, Феррара, Тудор (Бірінделлі, 42), Монтеро, Каморанезі (Конте, 46), Таккінарді, Давідс (Салаєта, 65), Дзамбротта, Дель П'єро, Трезеге

Тренер: Марчелло Ліппі

Мілан: Діда, Костакурта (Роке Жуніор, 66), Неста, Мальдіні, Каладзе, Гаттузо, Пірло (Сержінью), Зеєдорф, Руй Кошта (Амброзіні, 87), Шевченко, Індзагі

Тренер: Карло Анчелотті

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