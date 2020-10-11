"Я залишився задоволеним самовідданістю. Хлопці повністю намагалися виконати план на гру. Вони терпіли, було дуже важко. Збірна Німеччини – дуже серйозна команда з хорошим контролем м'яча, зі швидкими, фізично сильними футболістами.

Согодні потрібно було працювати, відбирати, боротися і грати у футбол. Дещо у нас виходило добре, дещо – трошки гірше. Нехай у складі були вже не дебютанти, але молоді хлопці. Ці ігри дадуть їм можливість відчути цей рівень, до чого прагнути і як психологічно готуватися.

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Нам не потрібно було притискатися до нашого штрафного. Ми віддали володіння м'ячем, бо Німеччина має попереду дуже технічних і швидких гравців і робить пастки, коли намагатися їх пресингувати. Можливо, потрібно було змінити дещо стратегію гри, але я залишився задоволеним. Хоч ми і програли, але програли гідно дуже сильному супернику. Однак найприємніше, що наші глядачі змогли нас побачити. Ми дуже скучили. Футбол без глядачів – це зовсім інший футбол.

Я буду підтримувати Бущана, я буду підтримувати будь-якого молодого футболіста. Всі помиляються. По-друге, він виручав сьогодні. Були моменти, у яких він справді виручив. Йому зараз потрібно набратися впевненості. Це футбол – з усіма буває", – сказав Шевченко в ефірі телеканалу Футбол 1.

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