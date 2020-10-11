"Я остался доволен самоотдачей. Ребята полностью пытались выполнить план на игру. Они терпели, было очень трудно. Сборная Германии – очень серьезная команда с хорошим контролем мяча, с быстрыми, физически сильными футболистами.

Сегодня нужно было работать, отбирать, бороться и играть в футбол. Кое-что у нас получалось хорошо, кое-что – немного хуже. Пусть в составе были уже не дебютанты, но молодые ребята. Эти игры дадут им возможность почувствовать этот уровень, к чему стремиться и как психологически готовиться.

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Нам не нужно было прижиматься к нашей штрафной. Мы отдали владения мячом, потому что Германия впереди имеет очень техничных и быстрых игроков и делает ловушки, когда пытаться их прессинговать. Возможно, нужно было изменить несколько стратегию игры, но я остался доволен. Хоть мы и проиграли, но проиграли достойно очень сильному сопернику. Однако самое приятное, что наши зрители смогли нас увидеть. Мы очень соскучились. Футбол без зрителей – это совсем другой футбол.

Я буду поддерживать Бущана, я буду поддерживать любого молодого футболиста. Все ошибаются. Во-вторых, он выручал сегодня. Были моменты, в которых он действительно выручил. Ему сейчас нужно набраться уверенности. Это футбол – со всеми бывает", – сказал Шевченко в эфире телеканала Футбол 1.

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