Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Німеччина на "Футбол 24", стартував о 21:45. Це дуель №7 в історії протистояння команд. "Синьо-жовті" Бундестім ще не перемагали, але вдома й не програвали досі ніколи (3 нічиї). Підопічні Шевченка на 1 бал обходили команду Льова, яка в еліті Ліги націй не виграла жодного з 6 перших матчів, зокрема, і в попередньому розіграші. Водночас у двох попередніх поєдинках проти Іспанії та Франція українська дружина поступилася із загальним рахунком 1:11. Німеччина ж потрапила в нічийну смугу. Це її найгірша смуга за останні 2 роки – безвиграшна серія у 3 поспіль зустрічах.

Україна – Німеччина: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Перший удар на 5 хвилині. Захисник Баварії Зюле почав атаку, а його одноклубника Гнабрі випустили на ударну позицію після пасу в дотик від Дракслера. Бущан дуже нервово парирував простенький постріл по центру – добре, що на добиванні не було шансів дограти. Перші 15 хвилин Україна сидить у середньому блоці. Фактично 5 польових гравців, включно з опорником Сидорчуком, думають насамперед про оборону, сидять дуже глибоко. Решта почергово намагаються розігнати атаки. Виходить перспективно, але останній пас підводить.

Україна – Німеччина – відео голів

Центральні захисники Льова роблять результат неприпустимо легко. Рюдігер, мов на велосипеді, обійшов Соболя, Забарний не перехопив, а Караваєв дозволив відзначитися Гінтеру. Той же центрбек Борусії Менхенгладбах, з якою Шахтар зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів, подарував м'яч Яремчуку. Так на 21-й прийшов наш перший удар – здалеку, гарячково і високо. Кімміх показав, як треба бити метрів з 30, Бущан у стрибку перевів через поперечину. Крутий сейв голкіпера Динамо! Оце так ручища Бущана – тільки вони могли скасувати гол Гнабрі головою після навісу того ж Гінтера.

Скромний позитив після першого тайму. Виключно тріо захисників Німеччини виглядає краще за Бущана, в якого 6 сейвів за тайм (7 було за весь матч у Франції). Забарний блискуче грає на перехопленнях. Якби зараховували очки лише за гру в середній зоні поля, ми б вели. Позитив у центрі гаситься жахливим браком у фінальній третині (0:7 за ударами у площину, 74% точності передач) та дитячими помилками захисту. Соболь і Миколенко ліворуч виглядають найслабшим місцем. З їхньої зони відповідальності прийшла єдина гольова атака і ще 2 найкращі моменти німців. Циганков відмінно розганяв атаки, але поблизу штрафного Нойєра величезні питання до Яремчука, Маліновського і Ярмоленка. Коваленко теж, крім добротної біганини, нічого не дає.

Герой першого тайму привіз ще один легкий гол для Німеччини. Простий навіс з правого флангу Бущан грає у щось на зразок волейболу, Горецка поруч і дякує за таку подачку. Боляче дивитися на Андрія Шевченка, який розводить руками і не може повірити у те, що сталося. Черговий сейв воротаря Динамо після розстрілу від Дракслера вже нікого не хвилює. Знову розклеїлась Україна? Ще один блискучий сейв Бущана після удару з кількох метрів під поперечину. Маліновський, який через перебір жовтих карток, пропустить наступний матч з Іспанією, класно розкручує атаки. Нашим постійно не вистачає крихти на фінальній стадії. Руслан зіграв на підбиранні, заробив небезпечний штрафний, але пробив у стінку. Потім Маліновський знайшов Циганкова, удар метрів з 10 Віктор зобовязаний був реалізувати, однак слабенько покотив у руки Нойєру.

Марлос і Зубков замінили Ярмоленка і Циганкова. Шевченко оновив фланги. Нинішній і колишній гравці Шахтаря ледь не розвернули зі старту швидку контру лівим флангом, але гра Кімміха на підстраховці – це вершина ЛЧ, українцям тягатися з рівнем золотої Баварії поки рано. Яремчук вибухає спочатку праворуч – дальній удар знову над воротами. А згодом Роман заробив пенальті після класної проникної передачі Соболя та запізнілого підкату Зюле. Маліновський реалізував 11-метровий дуже впевнено. Шапаренко вийшов на хвилин 15 замість Коваленка.

Яремчука косять в центрі поля, Зубкова збивають після індивідуального проходу. Маліновський зі штрафного пробив дуже погано, не зовсім йде в Руслана на 30 метрах від воріт Нойєра, хоча в підготовці атак він нині топ і беззаперечний лідер. Ще один дальній удар – ну куди, Руслане? Макаренко замінив Сидорчука, який миттєво побіг кудись у підтрибунку. Бущан виконує ювілейний сейв №10. Як же жорстоко, що саме його помилка стає фатальною сьогодні... Джан випрошував пенальті в боротьбі із Соболем. Схоже було на фол. Шапаренко відчайдушним ударом здалеку не міг потурбувати Нойєра. Марлос хоч влучив, але теж дуже просто для воротаря.

Вперше в історії Україна поступається Німеччині вдома. Команда Льова лише у 7 матчі Ліги націй здобула свою дебютну перемогу в турнірі. А ось підопічні Шевченка дуже прикро обривають 10-матчеву безпрограшну серію в рідних стінах – при всій статистичній перевазі німців ми заслужили більшого і цілком могла покарати суперника за чисельні слабкості в обороні. У вівторок, 13 жовтня, нас чекає ще одна домашня дуель, тепер уже проти Іспанії, яка вимучила перемогу над Швейцарією у паралельному матчі.