Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Німеччина на "Футбол 24", стартував о 21:45. Поєдинок проходить на НСК Олімпійський, а гру транслюють телеканали "Україна" та "Футбол 1". Цікаво, що "синьо-жовті" ще ніколи не перемагали німців, але вдома не зазнали жодної поразки (3 нічиї). Востаннє команди зустрічалися на Євро-2016, тоді Бундестім виграв 2:0. А от на київському НСК Олімпійський остання зустріч команд датована 11 листопада 2011-го – тоді на відкритті оновленої арени була зафіксована бойова нічия 3:3.

Україна – Німеччина: онлайн-трансляція матчу Ліги націй – домінування Динамо і сюрприз від Шевченка

Німеччина відкрила рахунок на 20-й хвилині. Це Рюдігер протиснув Соболя і прострілив вздовж воротарського майданчика господарів, а на дальній стійці Караваєв "забув" Гінтера, який розстріляв ворота Бущана.

Україна – Німеччина: відео гола Гінтера: