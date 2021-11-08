"Шевченко вже не суперфутболіст": Моурінью передав привіт новому наставнику Дженоа
Головний тренер Роми Жозе Моурінью поділився думками щодо свого колишнього підопічного і майбутнього суперника у Серії А Андрія Шевченка.
"Чи є у Шевченка шанс стати видатним тренером? Поради давати не буду, але привіт йому. У нас дуже добрі стосунки з ним, ми дуже поважаємо одне одного.
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Він мав неймовірний досвід роботи зі збірною України, він працював на Євро. Має вже дуже гарну базу, як тренер. А це не те саме, що бути футболістом. Думаю, люди дивляться на нього вже інакше, не як на суперфутболіста, а як на тренера", – сказав Моурінью у коментарі SportArena.
Нагадаємо, Шевченко офіційно очолив Дженоа у неділю, 7 листопада.
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