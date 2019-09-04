Шевченко вплинув на перехід Коноплянки в Шахтар, – Циганик

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик розповів про діалог новоспеченого хавбека Шахтаря Євгена Коноплянки та наставника збірної України Андрія Шевченка.

"У Коноплянки була розмова з тренером збірної України Андрієм Шевченком про його перспективи. Шевченко говорив, що через відсутність ігрової практики у півзахисника будуть великі проблеми в національній команді. У збірній немає можливості готувати гравців.

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Тому Коноплянка міг втратити місце в основі збірної України, якби не знайшов для себе комфортне місце з ігровою практикою. Думаю, це стало однією з головних причин переходу в Шахтар", – розповів Циганик в ефірі програми Циганик Live.

Нагадаємо, нещодавно "гірники" оголосили про підписання Коноплянки. За інформацією ЗМІ, Шальке отримав за свого вінгера 1,5 млн євро.

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