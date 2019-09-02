Коноплянка в Шахтарі: Зрада філософії та проблема для збірної України, або 4 перестороги найгучнішого трансферу літа

Експрес-аналіз несподіваного переходу Євгена Коноплянки з німецького Шальке до донецького Шахтаря.

Чемпіон України в останній день трансферного вікна відверто здивував, придбавши вінгера Шальке та збірної України Євгена Коноплянку.

Коноплянка перейшов у Шахтар

Досвідчений півзахисник, який зробив собі ім'я в Дніпрі, підписав із "гірниками" контракт на 3 роки та повернувся на батьківщину після кількарічних поневірянь Європою.

Трансфер Коноплянки в Шахтар – нелогічний

Ймовірно, донецький клуб заплатив за гравця збірної України близько 3 млн євро. Крім того, зарплата Коноплянки потягне ще на близько 2 млн у євровалюті, якщо брати за основу ту суму, яку його представники узгоджували з Бешикташем. Такі гроші в Україні минулоріч отримували лише Тайсон і Марлос. Контракт підписаний на 3 роки. Таким чином, Коноплянка обійшовся Шахтареві в суму близько 10 млн євро, що є чималою ціною за майже 30-річного футболіста навіть для чемпіона України.

Трансфер не вписується у філософію гірників

Шахтар славиться своїм умінням купувати молодих бразильців, розвивати їх, а потім продавати за великі гроші в європейські топ-клуби. Коноплянка – не ​​бразилець, не молодий і вже ж напевне не перейде в європейський топ-клуб за велику суму. Звичайно, були випадки з поверненням 32-річного Едуардо, 29-річного Агахови і навіть 32-річного Фоміна, але вони всі приходили безкоштовно, аби тимчасово закрити проблемні позиції. Зараз у Шахтаря є Тайсон, якого не відпустили в Рому, і Соломон. Також на позиції лівого вінгера може зіграти Тете. Тобто, Коноплянка явно куплений не на перспективу і, вочевидь, не через брак виконавців на рідному для нього фланзі.

Коноплянка не потрібен для вирішення проблеми з легіонерами

У чемпіонаті України продовжує діяти ліміт на легіонерів: з огляду на це, у складі однієї команди на полі може перебувати не більше 7-ми гравців із паспортами інших держав. Якщо раніше Шахтар не міг виставити найсильніший склад на матч УПЛ, то зараз у "гірників" такої проблеми немає. Явно незамінними є Пятов і Степаненко, також у центрі захисту зацементував за собою місце Кривцов. На правому фланзі оборони може зіграти бразилець Додо, але частіше там виступає Болбат або Матвієнко. У лінії атаки виходять українці Марлос і Мораєс, а до травми там грав і Коваленко. Отже, зазвичай у Шахтаря в складі виступає як мінімум 5 гравців із українським паспортом. Коноплянка для вирішення проблем із легіонерами буде потрібен лише у разі, якщо в українських лідерів команди одночасно почнеться епідемія травм.

Коноплянка може втратити місце в збірній

Є відчуття, що Коноплянка не зміг домовитися із жодним закордонним клубом і в останню хвилину запропонував свою кандидатуру Шахтарю. Імовірно, Євген розумів, що не буде основним в донецькому клубі, але вважав за краще хоч якусь ігрову практику замість того, аби сидіти без футболу в Шальке. Існує варіант, за яким Тайсон перейде на позицію ЦАПа, а Коноплянка посяде своє звичне місце. Але в такому випадку, що робити з "діамантом" академії донеччан – Віктором Коваленком, і навіщо був здійснені трансфери Соломона і Тете? Найімовірніше, роль першої скрипки на лівому фланзі та в центрі півзахисту гратимуть Тайсон і Соломон, а Коноплянка буде підміняти іноземців.

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Отже, українець, як і в Шальке, не отримуватиме достатньо ігрової практики, тому може втратити місце в складі збірної України. Так, Андрій Шевченко має неймовірну довіру до Євгена, з огляду на дефіцит українців на позиції лівого вінгера. Але одна справа, коли ти не граєш у клубі з топ-чемпіонату Європи, а інша – коли ти не граєш в Шахтарі. Ймовірно, на лівому фланзі атаки збірної України ми будемо бачити Коноплянку рідше, а, для прикладу, Циганкова – частіше.

Резюме

Таким чином, трансфер Коноплянки до Шахтаря виглядає не зовсім доречним. Для вінгера це хоч якась можливість грати, адже в Шальке на нього явно не розраховували, а варіант із Бешикташем зірвався. Та Шахтарю цей перехід навряд піде на користь. Трансфер не вписується у звичну філософію "гірників" і має, вочевидь, маркетингові, а не ігрові передумови.

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