Шевченко на прес-конференції оцінив готовність гравців збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про стан справ у таборі національної команди перед поєдинками проти Литви та Нігерії.

– Які плани на цей тиждень? Що вас найбільше турбує як тренера збірної?

– Сьогодні такий день, коли діти пішли до школи, дехто вперше. Я всіх вітаю зі святом, особливо першокласників. У багатьох гравців також є діти, у деяких із них були перші "лінійки". Тому хлопці добре провели першу половину дня. Команда зібралася, усі в гарному настрої. Деякі футболісти грали в суботу та неділю, тому сьогодні полегшений формат задля того, аби підвести всіх до однакового фізичного стану.

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– Цікава ваша думка з приводу жеребкування Ліги чемпіонів. Багато наших збірників гратимуть між собою…

– Для нас важливо спостерігати за тим, як футболісти прогресуватимуть у рамках турніру. Гравці, які нині представляють Манчестер Сіті й Аталанту, потрапили до однієї групи, тож літатимемо й дивитимемося матчі. Наскільки я знаю, Аталанта в Лізі чемпіонів грає на Сан-Сіро в Мілані, де мешкають мої помічники.

– В якій формі приїхав Роман Яремчук? Чи готовий він грати?

– Із ним усе гаразд, провів перше тренування, але у "лайт-режимі". Усе ж таки Роман пропустив останній тиждень. Надалі стежитимемо за його станом. Якщо він покращиться, то Яремчук готуватиметься до гри.

– На якій позиції використовуватимете Олександра Зінченка?

– Він універсал, тож може грати на різних позиціях. Йому спершу потрібно потрапити до складу, а потім уже визначимо його місце на полі.

– В якому психологічному стані прибули до збірної гравці київського Динамо?

– Я поки що не спілкувався з ними на цю тему. Я завжди прошу хлопців, які приїжджають до збірної, щоб вони залишали клубні проблеми осторонь. У будь-кого бувають складні моменти, і я впевнений, що Динамо вийде із цієї ситуації. Бажаємо киянам удачі. Цей клуб мене виростив, тож я завжди за нього переживатиму. Поки що ж кожен із гравців має зосередитися на матчах національної збірної. На нас чекає важлива гра відбору й товариський поєдинок, а їх я завжди прирівнюю до офіційних. Команда після тривалої перерви повертається до України, у Дніпро, де буде грати проти гідного суперника.

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– Як ви оцінюєте форму Андрія Ярмоленка та Віктора Циганкова, які не змогли повноцінно провести міжсезоння?

– Дуже позитивно. Мені сподобалися кондиції Андрія, який повернувся після тривалої відсутності, пов’язаної з травмою та подальшою операцією. Була дуже важлива його підтримка. Ярмоленко приїхав до нас у червні, провів збір, хоча й був недостатньо готовий і не міг повноцінно брати участь у тренуваннях. Він – позитивний гравець, дуже важливий для нас. Андрій відновився та провів ряд хороших матчів за Вест Хем, забив м'яч в останній грі. Віктор же нині постійно грає та додає. Щодо нього також є лише позитивні моменти.

– Із чим пов’язаний довиклик Віктора Коваленка?

– У нас є кістяк команди, з яким ми працюємо тривалий час. За Віктором ми завжди спостерігали, він входить до обойми збірної. Через травму останнім часом він не грав. Ми бачимо, що зараз він відновився. Цей виконавець важливий для команди, тому ми його й викликали.

– Чемпіони світу у складі збірної U-20 поки що не готові до інтеграції в національну збірну?

– Молодих гравців чекає велике майбутнє лише в тому випадку, якщо кожен із них буде підтверджувати свій рівень уже в нових клубах, у дорослому чемпіонаті. Ми за всіма спостерігаємо, у кожного є шанси. Але на даний момент вони повинні закріпитися у своїх клубах і показувати той рівень гри, який наблизив би їх до національної команди.

– Після перемоги над Сербією у Львові букмекери називають нас фаворитами групи. Чи відчуваєте ви й команда психологічний тиск, пов’язаний із тягарем лідерства?

– Перед початком відбірного циклу перед командою стояло завдання – посісти те місце, яке дозволить потрапити на чемпіонат Європи. Над цим працює весь тренерський штаб та Українська асоціація футболу. Будемо ми лідерами чи ні, мене це цікавить найменше. Моє завдання – підготувати команду, зробити так, щоб вона показувала якісний футбол і при цьому здобула путівку на Євро-2020, – цитує Шевченка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України 7 вересня у Вільнюсі проведе матч відбору до Євро-2020 проти команди Литви, а через 3 дні зіграє товариський матч проти Нігерії. Ця зустріч відбудеться у Дніпрі.