Шевченко повлиял на переход Коноплянки в Шахтер, – Цыганык

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык рассказал о диалоге новоиспеченного хавбека Шахтера Евгения Коноплянки и наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

"В Коноплянки был разговор с тренером сборной Украины Андреем Шевченко о его перспективах. Шевченко говорил, что из-за отсутствия игровой практики у полузащитника будут большие проблемы в национальной команде. В сборной нет возможности готовить игроков.

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Поэтому Коноплянка мог потерять место в основе сборной Украины, если бы не нашел для себя комфортное место с игровой практикой. Думаю, это стало одной из главных причин перехода в Шахтер", – рассказал Цыганык в эфире программы Цыганык Live.

Напомним, недавно "горняки" объявили о подписании Коноплянки. По информации СМИ, Шальке получил своего вингера 1,5 млн евро.

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