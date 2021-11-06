Шевченко визначився з тренерським штабом у Дженоа, – журналіст
Український фахівець працюватиме у клубі Серії А з перевіреною командою.
Як повідомлялось раніше, екс-тренер збірної України Андрій Шевченко близький до того, щоб очолити Дженоа. За інформацією журналіста Ніколо Скіри, українець підпише з "грифонами" контракт до 2023 року з можливістю пролонгації ще на один сезон.
Шевченко очолить одну з найгірших команд Серії А – нові власники бачать українця в центрі проекту
Зарплата Шевченка становитиме 1,8 млн євро на рік плюс бонуси. Визначився Андрій і з асистентами. У генуезькому клубі йому допомагатиме перевірена команда – Андреа Малдера та Мауро Тассоті, які 5 років працювали з ним у збірній України.
Нагадаємо, раніше головним кандидатом на посаду наставника Дженоа був Андреа Пірло, але український фахівець в останній момент випередив екс-коуча Ювентуса.
Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною