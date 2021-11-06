Як повідомлялось раніше, екс-тренер збірної України Андрій Шевченко близький до того, щоб очолити Дженоа. За інформацією журналіста Ніколо Скіри, українець підпише з "грифонами" контракт до 2023 року з можливістю пролонгації ще на один сезон.

Шевченко очолить одну з найгірших команд Серії А – нові власники бачать українця в центрі проекту

Зарплата Шевченка становитиме 1,8 млн євро на рік плюс бонуси. Визначився Андрій і з асистентами. У генуезькому клубі йому допомагатиме перевірена команда – Андреа Малдера та Мауро Тассоті, які 5 років працювали з ним у збірній України.

Нагадаємо, раніше головним кандидатом на посаду наставника Дженоа був Андреа Пірло, але український фахівець в останній момент випередив екс-коуча Ювентуса.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною

Andriy #Shevchenko to #Genoa as new coach is the final stage. Ready a contract until 2023 (€1,8M/year + bonuses) with option for another season. In his staff there will be Andrea #Maldera and Mauro #Tassotti. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 6, 2021