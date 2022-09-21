"Я хотів би подякувати фонду Мілана за підтримку, яку він надав Україні у період війни, та всім уболівальникам клубу, які брали участь у зборі коштів. Ми реалізували гарний проект із міською радою Мілана, щоб допомогти українським біженцям, і він складається добре. Все завдяки фонду та вболівальникам Мілана, які долучилися. Весь спортивний світ добре відреагував не лише словами, а й справами.

Шевченко заїхав у гості до Мілана з важливою метою – фанати клубу отримали розкішний подарунок і підтримали Україну

Декілька тижнів тому я був в Ірпені. Це українське місто, де знищено 80% населення. Місцевий стадіон, на який я ходив грати в дитинстві, повністю зруйнований. Трибуни, роздягальні та синтетичне поле – всюди вирви від бомб. Але коли я прийшов навіть зараз, то там грали діти. Я спитав мера, що можна зробити для міста, і він сказав мені: стадіон. Я спитав, чому, адже зараз там немає ні шкіл, ні лікарень. Він мені сказав, що люди так багато працюють, і треба дати дітям можливість просто грати та займатися спортом.

Те, що ми робимо з фондом Мілана – це проект, який нагадує той фінал ЛЧ у Манчестері, особливий момент як для мене, так і для вболівальників "россонері". Я хочу подякувати всім, хто купив цю особливу футболку", – сказав Шевченко у коментарі прес-службі Мілана.

Хацкевич після Динамо: синдром Мілевського, або Важко відмитися від російського лайна