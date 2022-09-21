"Я хотел бы поблагодарить фонд Милана за поддержку, которую он предоставил Украине в период войны, и всех болельщиков клуба, участвовавших в сборе средств. Мы реализовали хороший проект с городским советом Милана, чтобы помочь украинским беженцам, и он складывается хорошо. Все благодаря фонду и болельщикам Милана, которые приобщились. Весь спортивный мир хорошо отреагировал не только словами, но и делами.

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Несколько недель назад я был в Ирпене. Это украинский город, где уничтожены 80% населения. Местный стадион, на который я ходил играть в детстве, полностью разрушен. Трибуны, раздевалки и синтетическое поле – повсюду воронки от бомб. Но когда я пришел даже сейчас, то там играли дети. Я спросил мэра, что можно сделать для города, и он сказал мне: стадион. Я спросил почему, ведь сейчас там нет ни школ, ни больниц. Он сказал мне, что люди так много работают, и надо дать детям возможность просто играть и заниматься спортом.

То, что мы делаем с фондом Милана – это проект, напоминающий финал ЛЧ в Манчестере, особый момент как для меня, так и для болельщиков "россонери". Я хочу поблагодарить всех, кто купил эту особую футболку", – сказал Шевченко в комментарии пресс-службе Милана.

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