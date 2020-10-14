Як відомо, збірна України вчора, 13 жовтня, перемогла команду Іспанії з рахунком 1:0. Цей матч став для Шевченка 38-м у статусі головного тренера національної команди.

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Як повідомляє офіційний сайт УАФ, в історичній таблиці наставників "синьо-жовтих" чинний наставник збірної обійшов Михайла Фоменка (37 зустрічей) і тепер посідає друге місце. Попереду залишився лише один Олег Блохін, який керував головною командою нашої країни у рекордних 64-х матчах.

Зауважимо, Андрій Шевченко очолив збірну у липні 2016-го – під його керівництвом команда 21 раз перемогла, зазнала 8 поразок та 9 разів зіграла внічию.

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