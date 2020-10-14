"Таку перемогу не назвеш випадковою. Правильно вибрали тактику, дисципліновано зіграли, спіймали на контратаці і забили. Потрібно відзначити – була неймовірна самовіддача. Дисципліна і самовіддача наших хлопців б'є клас іспанців.

"Хто сказав, що такий футбол не має права на життя?": Буряк оцінив потенціал збірної України

Нікого окремо виділити не можна, всі зіграли злагоджено, витримали тактику, яку поставив перед командою головний тренер. Розуміючи, що іспанці будуть накривати нас біля штрафного майданчика і в середині поля, не давати починати атаки, Бущан вибивав сферу вперед, щоб хтось міг зачепитися за м'яч. Центральні півзахисники не раз вигравали і підхоплювали м'ячі.

У першому таймі були передумови для контратак, але не змогли якісно розпорядитися м'ячем. Суперник не дав би нам виходити з оборони в атаку через короткий і середній пас, як було в першій грі, тому вміло поміняли тактику, і це спрацювало. Так і був забитий єдиний гол.

Ключовий момент гри? Те, що іспанці не змогли забити швидкий гол! Якби реалізували свої моменти, а їх протягом перших 15-ти хвилин були три, то було б неймовірно важко. Бущан своїми впевненими діями надав імпульсу хлопцям, мовляв: "Я відстою на нуль, а ваша справа тепер забити". І команда відчула впевненість. Щільна і компактна гра в захисті, разом з півзахистом створили "вакуум" непрохідності. Група гравців грамотно переміщалася в зони, збільшуючи щільність рядів, не даючи проникати супернику вглиб через пас, що люблять робити іспанці. Ми позбавили їх цього козиря.

Так, вони більше контролювали м'яч, мали перевагу, але гнучка тактика була вирішальною. Ми вміємо грамотно вчитися і перебудовуватися на ходу у короткий проміжок часу у важкі хвилини. І в цьому бачу великий плюс збірної і тренерського штабу", – сказав Полунін в інтерв'ю виданню Ua-football.

"Не поспішайте списувати Пятова": Маркевич – про велику надію, "футбол Фоменка" і найкращих у складі збірної України