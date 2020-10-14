Как известно, сборная Украины вчера, 13 октября, победила команду Испании со счетом 1:0. Этот матч стал для Шевченко 38-м в статусе главного тренера национальной команды.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, в исторической таблице наставников "сине-желтых" действующий наставник сборной обошел Михаила Фоменко (37 встреч) и теперь занимает второе место. Впереди остался лишь один Олег Блохин, который руководил главной командой нашей страны в рекордных 64-х матчах.

Заметим, Андрей Шевченко возглавил сборную в июле 2016-го – под его руководством команда 21 раз победила, потерпела 8 поражений и 9 раз сыграла вничью.

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