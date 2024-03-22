Президент УАФ Андрій Шевченко виступив перед гравцями збірної України одразу після перемоги над Боснією і Герцеговиною.

"Вам треба зробити висновки. Друга гра набагато важливіша, тому треба бути готовими.

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Дуже важливо, що зараз нас приїдуть підтримати. Будемо чекати повний стадіон. Все, що ви повинні зробити – гарно підготуватися", – сказав Шевченко на зустрічі з гравцями в ефірі ВЗбірна.

Нагадаємо, збірна України у вольовому стилі перемогла Боснію і Герцеговину (2:1), а Роман Яремчук став одним з головних героїв, забивши та асистувавши Довбику. Вже 26-го березня відбудеться фінал плей-офф відбору проти Ісландії, початок гри о 21:45.

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