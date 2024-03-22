Президент УАФ Андрей Шевченко выступил перед игроками сборной Украины сразу после победы над Боснией и Герцеговиной.

"Вам надо сделать выводы. Вторая игра намного важнее, поэтому надо быть готовыми.

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Очень важно, что сейчас нас приедут поддержать. Будем ждать полный стадион. Все, что вы должны сделать – хорошо подготовиться", – сказал Шевченко на встрече с игроками в эфире ВЗбірна.

Напомним, сборная Украины в волевом стиле победила Боснию и Герцеговину (2:1), а Роман Яремчук стал одним из главных героев, забив и ассистировав Довбику. Уже 26-го марта состоится финал плей-офф отбора против Исландии, начало игры в 21:45.

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