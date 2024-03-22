Президент УАФ та легенда українського футболу Андрій Шевченко відреагував на перемогу збірної України над Боснією і Герцеговиною.

Збірна України на характері перемогла Боснію і Герцеговину (2:1) – на автогол Матвієнка результативно відповіли Яремчук та Довбик на останніх хвилинах.

Боснія і Герцеговина – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

"Вітаю збірну Україну з дуже важливою перемогою! Команда показала характер та боролася до останньої хвилини – молодці! Попереду вирішальний поєдинок у Вроцлаві зі збірною Ісландії. Ідемо до мети", – написав Шевченко після гри в Instagram.

Додамо, що на шляху до Євро-2024 залишилась остання перешкода – збірна Ісландії. Номінально домашня гра відбудеться у Вроцлаві 26 березня, початок о 21:45.

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