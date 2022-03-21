"Я спав. Мені зателефонували. То була моя мама. Вона... (Шевченко мусив перервати розмову, щоб опанувати емоції – прим.) Мені шкода... Це не просто... Вона сказала: "Війна почалася". Ми не могли повірити, що Росія піде на цей крок і розпочне війну. Ми були шоковані.

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Люди відчувають кожну бомбу, яка падає на землю, тому що будинок трясеться. Ось що таке зараз війна. Росіяни оточують місто і просто бомбардують. Вони не зупиняються. Це безжально. Це не дає українському народові шансів на гуманітарні коридори.

Моя мати там. Моя сестра там. Мій дядько. Моя тітонька. Мій двоюрідний брат. Мої друзі – деякі на передовій. Вони стоять за нашу країну, за свободу, за наш вибір, за нашу гордість. Ми захищаємося. Ми боремося. Ми мусимо. У нас немає вибору", – сказав Шевченко в інтерв'ю Джеймі Реднаппу для DailyMail.

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