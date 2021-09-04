Андрій Шевченко дав ще один привід для чуток про погіршення стосунків з Андрієм Павелком.

Павелко і Шевченко / Фото з відкритих джерел

Екс-керманич збірної України прийшов на матч проти Франції, але сів дуже далеко від очільника УАФ.

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Шевченко був у компанії своїх асистентів – Адзаліна та Ночентіні. Вчора 44-річний фахівець дав велику прес-конференцію, в якій розповів і про "холодне" припинення співпраці з УАФ.

Нагадаємо, у дебютному матчі після відходу Шевченка збірна України розписала нічию з Казахстаном (2:2).

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