Шевченко відвідав матч проти Франції – екс-тренер збірної України і Павелко сіли в різних ложах
21:54 - Читать на русском
Андрій Шевченко дав ще один привід для чуток про погіршення стосунків з Андрієм Павелком.
Антоні Марсьяль 50’
50’ Антоні Марсьяль
Екс-керманич збірної України прийшов на матч проти Франції, але сів дуже далеко від очільника УАФ.
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Шевченко був у компанії своїх асистентів – Адзаліна та Ночентіні. Вчора 44-річний фахівець дав велику прес-конференцію, в якій розповів і про "холодне" припинення співпраці з УАФ.
Нагадаємо, у дебютному матчі після відходу Шевченка збірна України розписала нічию з Казахстаном (2:2).
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