"Ми ухвалили рішення подовжити контракт після Євро. Я зустрівся з Павелком і повідомив про своє рішення. Він сказав, що не готовий обговорювати це. Після цього я полетів у відпустку. Потім зустрівся з Андрієм Павелком на фіналі в Лондоні. Розмов про пролонгацію не було. Потім просто сплив термін дії мого контракту. Я не казав, що йду. Я просто сказав, що мій контракт завершений. Попередньо пролонгація була обговорена. Ми не збиралися йти з команди. Ми сказали, що хочемо продовжити контракт. У суді вирішувати питання я не буду.

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За всі п’ять років фінансові умови нашої співпраці не змінювалися. Наголошую, УАФ повністю розрахувалася з нами. Проблем немає. Я нікого зараз не звинувачую. Я просто пояснюю всю ситуацію. Я констатую факти. Я чую багато розмов. Журналісти мають знати про всі процеси. Зараз контакту з Павелком у мене немає", – наводить слова Шевченка FootballHub.

Нагадаємо, Шевченко попрощався зі збірною України 1 серпня. Під керівництвом Андрія Миколайовича "синьо-жовті" дістались 1/4 фіналу Євро-2020, де вилетіли від Англії (0:4).

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