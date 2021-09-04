Андрей Шевченко дал еще один повод для слухов об ухудшении отношений с Андреем Павелко.

Павелко и Шевченко / Фото из открытых источников

Экс-наставник сборной Украины пришел на матч против Франции, но сел очень далеко от главы УАФ.

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Шевченко был в компании своих ассистентов – Адзалина и Ночентини. Вчера 44-летний специалист дал большую пресс-конференцию, в которой рассказал и о "холодном" прекращении сотрудничества с УАФ.

Напомним, в дебютном матче после ухода Шевченко сборная Украины расписала ничью с Казахстаном (2:2).

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