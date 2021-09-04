Шевченко посетил матч против Франции – экс-тренер сборной Украины и Павелко сели в разных ложах
21:54 - Читати українською
Андрей Шевченко дал еще один повод для слухов об ухудшении отношений с Андреем Павелко.
Антони Марсьяль 50’
50’ Антони Марсьяль
Экс-наставник сборной Украины пришел на матч против Франции, но сел очень далеко от главы УАФ.
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Шевченко был в компании своих ассистентов – Адзалина и Ночентини. Вчера 44-летний специалист дал большую пресс-конференцию, в которой рассказал и о "холодном" прекращении сотрудничества с УАФ.
Напомним, в дебютном матче после ухода Шевченко сборная Украины расписала ничью с Казахстаном (2:2).
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