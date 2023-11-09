Перемога над Барселоною подарувала "гірникам" надії на вихід з групи Ліги чемпіонів. Шість команд вже там.

За підсумками четвертого туру шість команд гарантували собі плей-офф Ліги чемпіонів, а Баварія достроково виграла групу А та отримала посів в 1/8 фіналу.

Учасники плей-офф ЛЧ



Баварія

Манчестер Сіті

РБ Лейпциг

Реал Мадрид

Реал Сосьєдад

Інтер

Водночас шість команд втратили всі варіанти вийти в плей-офф: Уніон, Зальцбург, Бенфіка, Црвена Звезда, Янг Бойз, Антверпен.

Після сенсаційної перемоги над Барселоною шанси Шахтаря на 1/8 фіналу виросли до 11,5%, відповідно до прогнозу Euro Club Index. Не так багато, зважаючи на Барселону (98,7%) та Порту (89,8%), але перед цим туром у "гірників" взагалі було менше за 7%.

Чудова новина в тому, що Шахтар матиме євровесну. Суперкомп'ютер дає лише 0,7% на те, що донеччани розтратять шість очок гандикапу перед Антверпеном і впадуть на останнє місце групи.

Позитив цим не обмежується. Заглянемо в наступний сезон, коли Ліга чемпіонів стартує в новому форматі. Чемпіон України не отримає прямого місця в груповому раунді ЛЧ-2024/25, а мусить проходити кваліфікацію.

Але є нюанс. Якщо поточну ЛЧ виграє команда, яка кваліфікується також через свою лігу (як того року Манчестер Сіті, а перед тим Реал), то місце переможця ЛЧ в груповому етапі забере команда з найбільшим рейтингом у чемпіонській кваліфікації. А там немає рівних Шахтарю.

Це все звучить складно. Але у двох словах: якщо Шахтар виграє чемпіонат України, то має величезні шанси на пряму путівку. Основні конкуренти (Динамо Загреб, Славія Прага, Копенгаген, Црвена Звезда) сильно відстають. Ймовірність перемоги Шахтаря в УПЛ оцінюють в 81,7%.

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