Шевченко: Успіх Динамо у матчі з Челсі стане дивом, але подивіться на подвиг Аякса

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від матчу 1/8 Ліги Європи Челсі – Динамо.

"Будемо відверті – успіх Динамо стане дивом. Але хіба ми мало бачили сенсацій в цьому сезоні? Взяти хоча б подвиг Аякса (амстердамці обіграли Реал на виїзді 4:1), до речі, суперника киян в раунді плей-офф цієї Ліги чемпіонів.

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"Немає відваги – йди" – сказав якось великий Валерій Лобановський. Ось і для команди його учня Олександра Хацкевича, напевно, головне – не злякатися, що не перегоріти.

Зрештою, при будь-якому результаті ніхто динамівців не засудить.

Динамо – це команда, яка демонструє прогрес у грі. До того ж сезон в Україні тільки відновлюється, гравці набирають форму від матчу до матчу", – цитує Шевченка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, 1/8 Ліги Європи Челсі – Динамо відбудеться завтра, 6 березня, початок о 22:00.

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