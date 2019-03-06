Шевченко: Успех Динамо в матче с Челси станет чудом, но посмотрите на подвиг Аякса

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 1/8 Лиги Европы Челси – Динамо.

"Будем откровенны – успех Динамо станет чудом. Но разве мы мало видели сенсаций в этом сезоне? Взять хотя бы подвиг Аякса (амстердамцы обыграли Реал на выезде 4:1), кстати, соперника киевлян в раунде плей-офф этой Лиги чемпионов.

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"Нет отваги – уходи" – сказал однажды великий Валерий Лобановский. Вот и для команды его ученика Александра Хацкевича, наверное, главное – не испугаться, не перегореть.

В конце концов, при любом исходе никто динамовцев не осудит.

Динамо – это команда, которая демонстрирует прогресс в игре. К тому же сезон в Украине только возобновляется, игроки набирают форму от матча к матчу", – цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/8 Лиги Европы Челси – Динамо состоится завтра, 7 марта, начало в 22:00.

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