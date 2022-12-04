Легенда українського футболу взяв участь у зйомці на НСК Олімпійський. Головною метою був збір коштів на генератори для українських лікарень, повідомила координаторка фандрейзингової платформи UNITED24 Ярослава Гресь.

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Шевченко звернувся до світової спільноти з відповідним проханням. "У своєму житті я грав та забивав на сотнях стадіонів по всьому світу. Але тільки тут, на освітленому вогнями Олімпійському в моєму рідному Києві, я відчував справжнє щастя. Одного дня світло повернеться і сюди. Але сьогодні ми маємо запалити його там, де воно потрібно найбільше", – заявив колишній футболіст.

Нагадаємо, Андрій Шевченко не збирається шукати тренерську роботу до завершення повномасштабної війни в Україні. Наразі він зосереджений на волонтерстві й просвітницькій діяльності щодо наслідків вторгнення терористки Росії.