Легенда украинского футбола принял участие в съемке на НСК Олимпийский. Главной целью был сбор средств на генераторы для украинских больниц, сообщила координатор фандрейзинговой платформы UNITED24 Ярослава Гресь.

Шевченко получил престижную награду в Италии – традиционные слова благодарности за помощь Украине

Шевченко обратился к мировому сообществу с соответствующей просьбой. "В своей жизни я играл и забивал на сотнях стадионов по всему миру. Но только здесь, на освещенном огнями Олимпийском в моем родном Киеве, я испытывал настоящее счастье. Однажды свет вернется и сюда. Но сегодня мы должны зажечь его там, где он нужен больше всего", – заявил бывший футболист.