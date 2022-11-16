Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко здобув премію Нільса Лідхольма, що вручається футбольним людям, які відзначилися як на полі, так і в житті.

Українець став лауреатом 11-ї нагороди в історії. Її вручили "за великі результати на технічних та управлінських посадах на міжнародному рівні, а також за внесок, зроблений протягом його довгої та важливої ​​кар'єри, у розвиток футболу".

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Андрій Миколайович отримав премію у маєтку Вілла Боемія, де розташована асоціація Нільса Лідхольма, колишнього гравця збірної Швеції та Мілана, який помер у 2007 році. Зі сцени українець тепло подякував.

"Я щасливий бути тут, щасливий, що отримав цю престижну нагороду. Для мене велика честь отримати нагороду, пов'язану з Лідхольмом. Я виріс в Україні, там було важливим ім'я Валерія Лобановського. І як людини, і як тренера.

Коли я перейшов в Мілан, завжди чув поважні відгуки про Лідхольма. Це чудовий тренер, при якому в Мілані дебютував Паоло Мальдіні. Мій асистент Мауро Тассотті також часто говорив зі мною про нього.

Радий цій нагороді. Особливо тому, що бачу, як Італія прийняла українських громадян. Нас атакують росіяни, продовжують бомбити наші міста. Я сподіваюся, що італійці й надалі будуть мати велике серце до мого народу", – цитує Шевченка TUTTOmercatoWEB.

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