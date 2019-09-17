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"Шевченко сказав Хачеріді, що той працюватиме в нього водієм", – Петров пригадав розмову з наставником збірної України

16:04 1907 Читать на русском
"Шевченко сказав Хачеріді, що той працюватиме в нього водієм", – Петров пригадав розмову з наставником збірної України
Кирило Петров / фото із соцмереж

Український захисник Кирило Петров розповів про свої враження від наставника збірної України Андрія Шевченка. Обидва перетиналися ще чимало років тому.

Нагадаємо, Петров є вихованцем Динамо, але не зумів закріпитися у першій команді. Чемпіон Європи-2009 серед команд U-19 захищав кольори Говерли, Кривбаса, Олімпіка та інших клубів. зараз виступає за азербайджанський Нефтчі.

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"Хачеріді якось пожартував з Шевченка, Андрій йому сказав: "Ще раз таке скажеш, будеш у мене водієм працювати". У дурня в карти грали. Женя хотів пожартувати, але не вийшло. Невдалий жарт був. Але жартувати з Шевченка можна було. Після його повернення в Динамо ми із Зозулею підходили і казали: "Пам'ятаєш, ти нам футболку давав?" Він каже: "Не пам'ятаю".

Я ще малим був, м'ячі подавали, він тоді в Мілан їхав. Остання гра Динамо була. Я підходжу, кажу: "Шева, дай автограф". Він каже: "Потім". Ну так, я ж кожен день з ним зустрічаюся, через пару годин зідзвонитися. Все одно ми потім зустрілися.

Футболку він мені подарував, коли отримав "Золотий м'яч" і приїжджав в школу до нас. Він подарував футболки мені, Зозулі і Вові Лисенку", – розповів Петров в ефірі Бомбардир.

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Теги
Кирило Петров Кирило Петров Збірна України футбольні курйози Андрій Шевченко Андрій Шевченко Українці за кордоном Євген Хачеріді Євген Хачеріді
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