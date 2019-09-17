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"Шевченко сказал Хачериди, что он будет работать водителем", – Петров вспомнил разговор с наставником сборной Украины

16:07 177 Читати українською
"Шевченко сказал Хачериди, что он будет работать водителем", – Петров вспомнил разговор с наставником сборной Украины
Кирилл Петров / фото из соцмереж

Украинский защитник Кирилл Петров рассказал о своих впечатлениях от наставника сборной Украины Андрея Шевченко. Оба пересекались еще много лет назад.

Напомним, Петров является воспитанником Динамо, но не сумел закрепиться в первой команде. Чемпион Европы-2009 среди команд U-19 защищал цвета Говерлы, Кривбасса, Олимпика и других клубов. сейчас выступает за азербайджанский Нефтчи.

"Мы никогда не были с ними братьями", – Кирилл Петров откровенно рассказал о своем отношении к России

"Хачериди как-то пошутил над Шевченко, Андрей ему сказал: "Еще раз такое скажешь, будешь у меня водителем работать". В дурака в карты играли. Женя хотел пошутить, но не получилось. Неудачная шутка была. Но шутить с Шевченко можно было. После его возвращения в Динамо мы с Зозулей подходили и говорили: "Помнишь, ты нам футболку давал?" Он говорит: "Не помню".

Я еще маленький был, мячи подавали, он тогда в Милан ехал. Последняя игра Динамо была. Я подхожу, говорю: "Шева, дай автограф". Он говорит: "Потом". Ну да, я же каждый день с ним встречаюсь, через пару часов созвониться. Все равно мы потом встретились.

Футболку он мне подарил, когда получил "Золотой мяч" и приезжал в школу к нам. Он подарил футболки мне, Зозуле и Вове Лысенко", – рассказал Петров в эфире Бомбардир.

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Кирилл Петров Кирилл Петров Сборная Украины футбольные курьёзы Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украинцы за рубежом Евгений Хачериди Евгений Хачериди
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