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"Ми ніколи не були з ними братами", – Кирило Петров відверто розповів про своє відношення до Росії

22:13 1361 Читать на русском
"Ми ніколи не були з ними братами", – Кирило Петров відверто розповів про своє відношення до Росії
Кирило Петров / Фото з відкритих джерел

Екс-захисник київського Динамо Кирило Петров, який нині виступає за азербайджанський Нефтчі, поділився думкою щодо ситуації між Україною та Росією у зв'язку з анексією Криму і ситуацією на сході нашої країни.

"Ми ніколи не були там якимось братами, оскільки завжди відрізнялися: і характером, і поведінкою, і в інших аспектах. Вони братами ніколи не були для мене. Нехай моє прізвище Петров, не знаю, від якого діда воно дісталась мені. Але мене тут росіянином не вважають – називають "Кирило".

"Мене попереджали, що Олімпік грає на контору", – екс-захисник команди зізнався, чи брав участь у договірних матчах

Росіян в Азербайджані не люблять. Мені розповідали, що у 1991-му році Росія хотіла захопити Азербайджан, військові мало не танками давили людей, які взявшись за руки, утворили ланцюг. Азербайджанці відстояли своє право і свою державу. Сюди приїжджає чимало росіян, але вони ведуть себе не так як ми. Ми більш привітні і спокійні, вони – значно нахабніші. Тому завжди так було, що ми начебто і схожі зовні, але дуже різні насправді", – розповів Петров у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Кирило Петров є вихованцем київського Динамо. В Україні він виступав за Кривбас, Говерлу, Арсенал та Олімпік. Петров був капітаном збірної України U-19, яка тріумфувала на домашньому Євро-2009.

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