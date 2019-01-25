Шевченко розповів, чи здатен Пйонтек замінити Ігуаїна в Мілані

Головний тренер збірної України та колишній гравець Мілана Андрій Шевченко оцінив нещодавні трансфери "россонері".

"Мілан здатен вийти в Лігу чемпіонів навіть без Ігуаїна, але з аргентинцем зробити це було б легше. Я не знаю, що змусило його піти.

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Ми всі переживаємо підйоми та падіння протягом своєї кар'єри. Він і Бонуччі пішли з Мілана. Я не знаю, чому вони це зробили. Однак я знаю, що потрібно пишатися можливістю одягати цю футболку.

Чи замінить Ігуаїна Пйонтек? Для Мілана це незначна зміна. Це два форварди, які люблять завершувати гольові епізоди. Ігуаїн набагато більше допомагає в підіграванні, але обидва можуть допомогти команді здобувати результат, граючи поблизу воріт суперника.

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Ігуаїн вже написав чимало сторінок в історії футболу, Пйонтек – це гравець майбутнього, який вже почав демонструвати свої непересічні здібності", – цитує Шевченка calciomercato.com.