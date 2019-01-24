toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА

Пйонтек отримав номер у Мілані – Леонардо пояснив, чому це не "дев'ятка"

20:51 305 Читать на русском
Пйонтек отримав номер у Мілані – Леонардо пояснив, чому це не "дев'ятка"
Пйонтек отримав номер у Мілані – Леонардо пояснив, чому це не "дев'ятка" / ФК Мілан

Спортивний директор італійського Мілана Леонардо Араужо прокоментував особливості вибору ігрового номера для новачка "россонері" Кшиштофа Пйонтека.

Функціонер попередив, що польський форвард повинен заробити "дев'ятку", тому поки виступатиме за Мілан під 19-м номером.

Пйонтек став гравцем Мілана

"Нема жодних упереджень щодо нього та 9-го номера. Ми ухвалили рішення. Він попросив "дев'ятку", але ми думаємо, що наразі він повинен поборотися за право її носити. Це надзвичайно важливий номер, тому ми дали йому 19-й. Хоча, в ньому теж є "дев'ятка", – наводить слова Леонардо Football Italia.

Відзначимо, що раніше під 9-м номером грав Гонсало Ігуаїн, який перейшов до Челсі.

Теги
Мілан Мілан Італія Леонардо Араужо Леонардо Араужо Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ракицький покинув розташування Шахтаря, – ЗМІ
    Україна — 21:03709 Ракицький покинув розташування Шахтаря, – ЗМІ
12
хв
Челсі
21:45
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук