Пйонтек отримав номер у Мілані – Леонардо пояснив, чому це не "дев'ятка" / ФК Мілан

Спортивний директор італійського Мілана Леонардо Араужо прокоментував особливості вибору ігрового номера для новачка "россонері" Кшиштофа Пйонтека.

Функціонер попередив, що польський форвард повинен заробити "дев'ятку", тому поки виступатиме за Мілан під 19-м номером.

Пйонтек став гравцем Мілана

"Нема жодних упереджень щодо нього та 9-го номера. Ми ухвалили рішення. Він попросив "дев'ятку", але ми думаємо, що наразі він повинен поборотися за право її носити. Це надзвичайно важливий номер, тому ми дали йому 19-й. Хоча, в ньому теж є "дев'ятка", – наводить слова Леонардо Football Italia.

Відзначимо, що раніше під 9-м номером грав Гонсало Ігуаїн, який перейшов до Челсі.