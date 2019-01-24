Пйонтек отримав номер у Мілані – Леонардо пояснив, чому це не "дев'ятка"

Збірна України — 21:29 2
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Збірна України у 2019 році зможе зіграти лише 2 контрольні матчі – стали відомі дати
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Пошуки зниклого літака з Еміліано Салою – операція завершилась безрезультатно, поліція не вірить у шанси людей вижитиАнглія — 19:21 19838
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